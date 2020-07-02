日職／大王連5場未先發！王柏融、陽岱鋼都板凳待命

日職火腿隊今天出戰軟銀鷹，台灣好手「大王」王柏融陷入低潮，連續5場未先發，火腿用清宮幸太郎先發守一壘，指定打擊交給主砲中田翔。
以下為火腿打線：
（中）西川遙輝
（右）大田泰示
（左）近藤健介
（指）中田翔
（二）渡邉諒
（一）清宮幸太郎
（三）野村佑希
（捕）清水優心
（遊）中島卓也
先発投手VerHagen
王柏融目前打擊率為0.063，需要等待機會振作，而另一台灣好手，效力巨人隊的陽岱鋼今天也是板凳待命。
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