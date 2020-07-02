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日職／大王連5場未先發！王柏融、陽岱鋼都板凳待命

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-02 16:30:55
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日職火腿隊今天出戰軟銀鷹，台灣好手「大王」王柏融陷入低潮，連續5場未先發，火腿用清宮幸太郎先發守一壘，指定打擊交給主砲中田翔。

以下為火腿打線：

（中）西川遙輝

（右）大田泰示

（左）近藤健介

（指）中田翔

（二）渡邉諒

（一）清宮幸太郎

（三）野村佑希

（捕）清水優心

（遊）中島卓也

先発投手VerHagen

王柏融目前打擊率為0.063，需要等待機會振作，而另一台灣好手，效力巨人隊的陽岱鋼今天也是板凳待命。

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