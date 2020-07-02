日職／大王連5場未先發！王柏融、陽岱鋼都板凳待命

VerHagen

日職火腿隊今天出戰軟銀鷹，台灣好手「大王」王柏融陷入低潮，連續5場未先發，火腿用清宮幸太郎先發守一壘，指定打擊交給主砲中田翔。以下為火腿打線：（中）西川遙輝（右）大田泰示（左）近藤健介（指）中田翔（二）渡邉諒（一）清宮幸太郎（三）野村佑希（捕）清水優心（遊）中島卓也先発投手王柏融目前打擊率為0.063，需要等待機會振作，而另一台灣好手，效力巨人隊的陽岱鋼今天也是板凳待命。