全台史上最大運動博覽會7月中登場　陳金鋒擔綱代言人

▲體育署長高俊雄(左)與林哲宏副署長(右)邀請民眾到松山文創園區參觀2020臺灣運動產業博覽會。（圖／鍾東穎攝 ,2020.07.02）

全臺灣有史以來最大規模–「2020臺灣運動產業博覽會」將於7月17日至8月9日臺北松山文創園區的精彩展出，並邀請臺灣首位挑戰美國職棒的巨砲陳金鋒擔綱代言人，為本博覽會拍攝宣傳形象影片。體育署為讓民眾了解運動產業全新風貌，歷時一整年，策劃有史以來最大規模的博覽會，並邀請陳金鋒擔綱代言人，為本博覽會拍攝宣傳形象影片，並於今日首播30秒版本，號召大家暑期前來觀展，以「撼動未來」的核心精神，和臺灣運動產業一起動起來！本次博覽會佔地超過1,800坪，參展單位超過120家、動員50個單位(含個人)出借展品250件以上、邀請30位以上黃金計畫選手，以及超過38家出版社募集逾70冊運動書籍及超過90場次大小活動共襄盛舉。博覽會梳理我國運動史上榮耀時刻，展出奧運我國首面獎牌、最多數的金銀銅奧運獎牌首次匯集、國光體育獎章全套展示，並且以黃金計畫選手為主軸規劃亮點選手百物牆、東奧中華代表團團服首度曝光；奧運吉祥物、歷屆奧運海報明信片牆，帶領大家搶先暖身！新興運動項目「電競」也不讓賢，歷屆世界級獎盃競相爭豔，並於7月25至26日將舉辦眾所注目的冠軍戰，帶領大家深度認識電競賽事與發展歷史。未來運動科技8k立體轉播、臺灣全程科技研發生產的夏日滑雪也歡迎大小朋友來親身體驗。各項亮點及精彩活動不斷，等您親臨現場逐一發掘。今年博覽會主題為「撼動未來，Moving the Future」，分為「運動日常」、「運動專業」、「撼動館」、「未來館(含一館及二館)」及「電競及多功能館」五大展區，並於戶外設置展期營運不打烊的運動風格市集、週末運動廣場的各項活動規劃。