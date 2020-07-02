中職／師承川崎宗則　周奕丞可望成中職選秀黑馬

前味全龍球員周永慶之子周奕丞即將投入選秀，今天他特地到中職聯盟遞交報名表，希望可以順利進入職棒發展。周奕丞是張奕在日本福岡第一高校學弟，他也透露，有時回來會跟他一起吃飯。不過赴日留學讓他吃足苦頭，一度也想要放棄棒球，「一開始去就是語言不通，不過之後就比較習慣。」高三時他因為肩膀受傷，所以就一度想要回台灣念大學，結果一開始念台體大，卻因為沒有機會，再度到台東大學就讀。今年周奕丞順利在春聯拿下打擊獎第二名肯定，他也在季外跟林桀晨一起去日本找川崎宗則特訓，讓他在一些內野守備跑位上有新體驗。