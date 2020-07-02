日職／陽岱鋼再見守備　宋家豪中繼卻失分

讀賣巨人隊今天在主場出戰橫濱DeNA，台灣好手陽岱鋼並未先發，不過他在8局下代跑上陣，為球隊跑回分數，之後就代守一壘，並在9局上完成最後一個出局數，巨人終場以5:3贏球。
陽岱鋼這場雖然未先發，但是先發投手櫻井俊貴8局僅失1分，還飆出9次三振，拿下勝投。
另一場樂天金鷲與羅德之戰，台灣好手宋家豪5局上場中繼，結果他先是投出保送，再丟出觸身球，次局被打出高飛犧牲打失分，合計1.1局失1分，防禦率7.36。
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