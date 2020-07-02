日職／王柏融代打待機　野村佑希再見安打當英雄

日職火腿隊今天出戰軟銀鷹，台灣好手「大王」王柏融原本在9局下有望代打上陣，不過前一棒野村佑希再見逆轉安，終場火腿就以9:8逆轉勝。前一場還受到打線埔鎮影響，這場火腿中田翔、清宮幸太郎、野村佑希都開轟，其中清宮的2分砲也把比數追到只差1分。9局下火腿還落後，中田翔敲出適時安打後，野村在2人出局，二、三壘有人局面，敲出中外野再見安打，王柏融原本要代打，最後也開心跟隊友慶賀勝利。野村單場3安猛打賞，還有包括3打點大爆發，王柏融指定打擊競爭者清宮也有1安打，2分打點貢獻。