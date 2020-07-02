警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

日職／王柏融代打待機　野村佑希再見安打當英雄

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-02 21:12:33
▲王柏融發文。（圖／取自王柏融IG)
日職火腿隊今天出戰軟銀鷹，台灣好手「大王」王柏融原本在9局下有望代打上陣，不過前一棒野村佑希再見逆轉安，終場火腿就以9:8逆轉勝。

前一場還受到打線埔鎮影響，這場火腿中田翔、清宮幸太郎、野村佑希都開轟，其中清宮的2分砲也把比數追到只差1分。

9局下火腿還落後，中田翔敲出適時安打後，野村在2人出局，二、三壘有人局面，敲出中外野再見安打，王柏融原本要代打，最後也開心跟隊友慶賀勝利。

野村單場3安猛打賞，還有包括3打點大爆發，王柏融指定打擊競爭者清宮也有1安打，2分打點貢獻。

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀