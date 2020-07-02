日職／王柏融代打待機　野村佑希再見安打當英雄

日職火腿隊今天出戰軟銀鷹，台灣好手「大王」王柏融原本在9局下有望代打上陣，不過前一棒野村佑希再見逆轉安，終場火腿就以9:8逆轉勝。
前一場還受到打線埔鎮影響，這場火腿中田翔、清宮幸太郎、野村佑希都開轟，其中清宮的2分砲也把比數追到只差1分。
9局下火腿還落後，中田翔敲出適時安打後，野村在2人出局，二、三壘有人局面，敲出中外野再見安打，王柏融原本要代打，最後也開心跟隊友慶賀勝利。
野村單場3安猛打賞，還有包括3打點大爆發，王柏融指定打擊競爭者清宮也有1安打，2分打點貢獻。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
【2020台北電影節】 國際新導演競賽得獎名單看這裡
網路討論度破表的存基金，點此跟上2020年最夯的投資趨勢
樂天市場桃猿內戰應援獨享球星見面會
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
享受夏日美好時光！ 親水節、花火節還有期間限定花季都在7月
熱爆了！小心細菌藏衣 這神器連醫師都喊讚
台灣5G正式啟用 各家電信業者資費方案總整理
會唱會跳還正到不行！讓人一秒陷入魅力的南韓女團排名大公開
臭臭不要來汙辱我的美！又濕又悶脫鞋真尷尬！去除腳臭方法大揭秘
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
大學指考即將登場 考前抱「佛」腳 快把握時機拜好拜滿
國安機構駐港爆移民潮 鄭文燦：歡迎港人移居台灣