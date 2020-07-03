美女鏢手爭取百萬獎金　TAIWAN TOUR 2020邀請賽冠軍出爐

▲王志祥奪下Taiwan Tour冠軍。（圖／DARTSLIVE提供）

6月21日由DARTSLIVE TAIWAN主辦的TAIWAN TOUR 2020 邀請賽，聚集了來自台灣各地的頂尖好手一較高下。原訂於今年度舉辦的TAIWAN TOUR 2020為軟式飛鏢全台巡迴積分賽，總獎金超過百萬台幣，往年舉辦時場場爆滿，今年釋出賽事消息時也受到鏢壇高度矚目。後因疫情考量，改為TAIWAN TOUR 2020 單站邀請賽，部分名額透過在全台店家舉辦的預賽選出。雖然規模縮小，但仍吸引大批鏢手熱情參與。專程從台東前來參賽的DARTSLIVE SUPPORT PLAYER吳煜茹選手指出，今年因為疫情讓許多國內外大型賽事紛紛取消，少了能夠發揮實力的舞台真是非常可惜，幸虧台灣防疫有成，也感謝DARTSLIVE TAIWAN排除萬難，在做好基本防疫措施的前提下舉辦這場專業賽事，讓選手可以重拾手感，並提供賽事直播，讓無法到場參與的玩家能夠透過網路欣賞高潮迭起的賽事。邀請賽這天，來自台灣各地突破預賽重圍的高手們齊聚一堂，主辦單位並邀請了囊括多項國內外飛鏢賽事大獎的普波騰列選手，及全球U-22賽事（選手年齡須為22歲以下）女子冠軍的廖沛楹選手參賽，可說是星光熠熠，而看得出選手們也因為久未參加大規模比賽而顯得興奮又緊張。本次比賽比照國際賽事規格，全程使用DARTSLIVE2電子飛鏢機，賽制採用國際巡迴賽THE WORLD標準，先以SHOOT OUT遊戲進行排序賽，進入單淘汰賽後則是以01及Cricket兩款經典遊戲交替進行五戰三勝制。高手過招，一鏢就可能定生死，不光是選手本人緊張，連隔岸觀火的其他選手及線上觀眾也看著手汗直冒，最後由來自高雄的王志翔選手殺出重圍，拿下TAIWAN TOUR 2020邀請賽冠軍。主辦單位DARTSLIVE TAIWAN表示，飛鏢是個能提升肌肉記憶、專注力及高度抗壓等能力的運動，不受性別或年齡的限制。來自台中的李祐辰，今年才12歲，卻已能突破預賽跟其他成人選手分庭抗禮。因為家中經營飛鏢生意，他自8歲就接觸飛鏢，面對其他選手毫無懼色，表現得落落大方，看來又是一位鏢壇明日之星。