SBL／帶著祝福從台銀畢業 林任鴻最感謝「順詳哥」

第17季SBL繳出生涯最佳數據的林任鴻，6月30日正式從台灣銀行籃球隊畢業，也在隔日前往高雄九太報到，在台銀短短的兩年，他也特別感謝教練團的器重，以及陳順詳的耳提面命及關照。林任鴻談到在台銀的兩年，他相當感謝陳國維教練為首的教練團，給他很大的信心，而今年賽季無緣季後賽就成了他心中最大的遺憾甚至可以說是最大的「痛」；他回首疫情復賽後那7天6戰，每個人都是滿滿的「心傷」，生理上的疲勞其次，而是6戰都有機會搶下勝利卻接連吞敗，造成球隊每個人心理上的重創，他直言：「真的很想打季後賽」。被問到在台銀的兩年最感謝的人，他毫不考慮就說是「順詳哥」，林任鴻說：「他常常給我意見跟傳授他的經驗、經歷，自己也慢慢地能體會到他說說的一切，他也常對我的缺失做提醒，甚至可以說是耳提面命，他就這樣退休真的很可惜」。除了陳順詳外，他也感謝四位教練對他的用心指導，他說道，有時候甚至「國維哥」都會傳訊息鼓勵我，好幾次自己手感不好他就會鼓勵我透過別的方式幫助球隊、為球隊做出貢獻，對於當時進攻當機的自己無疑是「最溫暖的回憶」。林任鴻除了感謝外，也說在換陳國維教練後的這一年，他打得「很開心」，全隊氣氛都很好，教練團跟球員沒有距離，大家年紀都很相近，除了「喇叭哥」(張博勝)，但是他跟我們互動也很好，每個人之間完全沒有隔閡，比較了解彼此的想法。6月30日當天是林任鴻、呂冠霆、陳順詳在台銀籃球隊的最後一天，就像陳國維教練最後集合時所說：「打球是一時的，做人是一輩子的」，期盼他們往後彼此相遇時都有很好的發展。