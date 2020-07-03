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NBA／又有9名球員中鏢　復賽確診人數高達25位

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-03 03:08:57
▲NBA因武漢肺炎疫情，目前全面停賽中。（圖／美聯社／達志影像）

美國媒體《ESPN》報導，有超過9位球員確診新冠肺炎，這也讓整體感染人數達到25位。

NBA即將在7月底復賽，不過確診人數日益增加，也讓人憂心。

在6月24日至29日，351位球員中，就有25位確診，而自23日開始，也有16位球員確診冠肺炎。

此外，NBA聯盟也說明，總共884名球隊工作人員，有10名確診，目前確診人員都要隔離，並由醫師檢測。

NBA主席Adam Silver依舊對復賽保持正面的樂觀態度。

 

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