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中職／峮峮熱舞韓團金曲　日媒也說超可愛！

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-03 10:54:43
▲中信兄弟PS女孩峮峮再度登上日媒。（圖／取自CPBLTV)
中信兄弟目前在中職聯盟戰績第一，加上啦啦隊「Passion Sosters」也受到熱烈歡迎，尤其是日本媒體大幅報導成員峮峮的熱舞，再度讓球迷抓到「重點」。

日媒《Full Count》峮峮在上周三連戰大跳韓團「MOMOLAND」的金曲《Thumbs Up》，有點俏皮又輕快的曲風，PS女孩的詮釋也很到位，尤其是副歌時也很多球迷大推。

峮峮跳舞也讓日本媒體感受到「被療癒了」，更有球迷留言說：「短峮最高！」

 

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