日職／蔡鉦宇敲二壘安打　兵庫藍砂差點逆轉

日職關西獨立聯盟兵庫藍砂隊台灣好手蔡鉦宇，昨日在面對大阪06公牛隊，以先發六棒、三壘手上陣，3打數1安打，並敲出一支二壘安打，可惜球隊最終以2:3落敗。前一場比賽蔡鉦宇4打數未敲安，不過他本季在選球上有不錯進步，幾乎每場球都可以選到保送幫助球隊。蔡鉦宇這場比賽首打席就獲得保送上壘，第二、第三打席分別擊出右外野飛球、二壘滾地球出局，不過9局上最後反攻，他敲出二壘安打建功，並靠著高飛犧牲打回來幫助球隊跑回分數。不過兵庫藍砂本季勝場並未開張，下一場比賽將是7月7日出戰和歌山鬥雞隊。