中職／高苑黃金世代有夠猛　陳偉殷也曾是餵球投手

旅美投手陳偉殷是會回台還是要繼續旅外打球讓球迷十分期待，不過殷仔其實過去在青棒時期，還要擔任餵球投手，負責幫學長訓練。
當時擔任高苑工商教練的林振賢回憶：「他的協調性好，球又很準，所以讓他擔任餵球投手。」
不過高苑當時有陳鏞基，還有羅錦龍、高國輝等好手在，陳偉殷一開始只能擔任替補球員。
林振賢認為，陳偉殷高二才有比較大的突破，並且曾有單場19Ｋ紀錄，讓他以最年輕的歲數入選國家隊。
即便現在已經是大聯盟級投手，林振賢依舊感到陳偉殷的禮貌，每次訓練完，也一定會跟教練打招呼說再見。
您是否已經年滿18歲？
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