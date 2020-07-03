日職／連續6場未先發　王柏融等待機會上陣

日職火腿隊今天再度於主場出戰軟銀鷹隊，台灣好手王柏融連續6場未先發，而他打擊率目前為0.063，等待上場機會。
火腿先發打線如下：
1 中 西川 遥輝
2 右 大田 泰示
3 左 近藤 健介
4 指 中田 翔
5 二 渡邉 諒
6 一 清宮 幸太郎
7 三 野村 佑希
8 捕 宇佐見 真吾
9 遊 中島 卓也
此外，巨人出戰橫濱DeNA之戰，台灣好手陽岱鋼也未出賽，一樣是板凳出發。
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