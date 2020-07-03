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日職／連續6場未先發　王柏融等待機會上陣

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-03 17:38:01
▲王柏融（圖／吳政紘攝）
日職火腿隊今天再度於主場出戰軟銀鷹隊，台灣好手王柏融連續6場未先發，而他打擊率目前為0.063，等待上場機會。

火腿先發打線如下：

1 中 西川 遥輝 

2 右 大田 泰示 

3 左 近藤 健介 

4 指 中田 翔 

5 二 渡邉 諒 

6 一 清宮 幸太郎 

7 三 野村 佑希 

8 捕 宇佐見 真吾 

9 遊 中島 卓也 

此外，巨人出戰橫濱DeNA之戰，台灣好手陽岱鋼也未出賽，一樣是板凳出發。

 

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