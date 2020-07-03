日職／連續6場未先發　王柏融等待機會上陣

日職火腿隊今天再度於主場出戰軟銀鷹隊，台灣好手王柏融連續6場未先發，而他打擊率目前為0.063，等待上場機會。火腿先發打線如下：1 中 西川 遥輝2 右 大田 泰示3 左 近藤 健介4 指 中田 翔5 二 渡邉 諒6 一 清宮 幸太郎7 三 野村 佑希8 捕 宇佐見 真吾9 遊 中島 卓也此外，巨人出戰橫濱DeNA之戰，台灣好手陽岱鋼也未出賽，一樣是板凳出發。