日職／再給大王機會吧！王柏融連續7場未先發

日職火腿隊今天跟軟銀進行6連戰的第5場，台灣好手「大王」王柏融並未先發，他也連續7場未先發。
火腿今天打線如下：
1 （中） 西川 遥輝
2 （右） 大田 泰示
3 （指） 近藤 健介
4 （一） 中田 翔
5 （二） 渡邉 諒
6 （三） 横尾 俊建
7 （遊） 石井 一成
8 （捕） 清水 優心
9 （左） 松本 剛
軟銀先發和田 毅
王柏融上次出賽已經是1日，當時他只是代打，並未先發，結果被高橋礼三振出局。打擊率降至0.063。
此外，巨人與中日隊之戰，陽岱鋼依舊是板凳出發。
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