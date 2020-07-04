日職／再給大王機會吧！王柏融連續7場未先發

日職火腿隊今天跟軟銀進行6連戰的第5場，台灣好手「大王」王柏融並未先發，他也連續7場未先發。火腿今天打線如下：1 （中） 西川 遥輝2 （右） 大田 泰示3 （指） 近藤 健介4 （一） 中田 翔5 （二） 渡邉 諒6 （三） 横尾 俊建7 （遊） 石井 一成8 （捕） 清水 優心9 （左） 松本 剛軟銀先發和田 毅王柏融上次出賽已經是1日，當時他只是代打，並未先發，結果被高橋礼三振出局。打擊率降至0.063。此外，巨人與中日隊之戰，陽岱鋼依舊是板凳出發。