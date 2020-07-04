羽球／中國羽球一哥林丹　宣布結束20年國家隊生涯

前世界羽毛球界球王、中國羽球一哥林丹，今(4)天突然在微博宣布退出國家隊，結束長達20年的國家隊生涯，讓球迷錯愕又不捨。中國羽球國家隊通過林丹的退役申請，並發聲明表示：「今年37歲的林丹無疑是當今世界羽壇最優秀的運動員之一，在他長達20年的國手生涯中，他曾兩奪奧運會男單冠軍、五次問鼎世界羽毛球錦標賽男單冠軍；作為主力隊員，為中國隊奪得過6次湯姆斯盃冠軍、5次蘇迪曼盃混合團體賽冠軍，其所擁有的20個世界冠軍頭銜迄今無人企及。」林丹微博全文：2000-2020，整整20年，我也要跟國家隊說再見了，原來說出口真的很難。2000年，我為成為了「中國隊的林丹」興奮又自豪。我的家人、教練、隊友還有球迷陪我度過了很多個巔峰時刻和艱難的低谷時期，每一次奮力地跳殺都是對勝利的渴望。走過四個奧運征程，一直沒有想過離開，也不願去想。我把一切都獻給了這項熱愛的運動。「堅持」，每個煎熬的時刻我對自己說，讓自己的體育生涯可以拉得更長一些。比起年少單純地追求名次，這些年我更想挑戰一個「老」運動員的身體極限，實踐永不放棄的體育精神。37歲的我，體能和傷痛已經不再允許自己和隊友並肩作戰了。有感恩、有不舍、有不甘也有無奈。之後的日子，我希望有更多的時間陪伴家人，也會去尋找新的「賽場」。感恩國家成就了我，感恩教練栽培了我，感恩家人陪伴著我，感恩球迷們支持著我，還要感謝優秀的「對手」們激勵著我。我也想對所有正在努力追求夢想的你們說，永遠保持渴望，把弓拉滿，放手去搏！熱血不滅，步履不停。我期待國歌在賽場上不斷地響起，期待熟悉和嶄新的面孔不斷地走上領獎台。沒有人永遠年輕，但總有人年輕著，熱愛著，奮進著…敬禮，林丹