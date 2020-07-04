日職／覺醒的大王！王柏融終於敲安

日職火腿隊今天跟軟銀進行6連戰的第5場，台灣好手「大王」王柏融並未先發，他也連續7場未先發,不過他在8局下代打上陣，從老將和田毅手中敲出安打，順利突破低潮。
火腿先發加藤貴之，這場主投3.1局就失4分，軟銀7局打完還以7:0領先。
8局下，橫尾俊建、杉谷拳士都敲安，王柏融代打上陣，一棒敲出右外野安打，幫助火腿形成滿壘局面。
王柏融打擊率升為1成18，17打數2安打。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
Home Bar！今晚Bartender自己當 五款簡易調酒就在家就能做
懶人投資救星！地表最強佛系投資神器存基金，7/1開放下
樂天市場桃猿內戰應援獨享球星見面會
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
機會是給準備好的人！你下半年的工作發展會是怎樣？抽張牌就知道
熱爆了！小心細菌藏衣 這神器連醫師都喊讚
天氣太熱？7月驚悚片清單讓你看得心底發冷
海軍陸戰隊膠舟翻覆 蔡英文：全力救治
皮膚曬傷怎麼辦?擦蘆薈有效嗎?完整曬傷急救步驟舒緩紅腫刺痛
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
這些弦外之音有聽出來嗎？男生女生的性暗示大揭密
國安機構駐港爆移民潮 鄭文燦：歡迎港人移居台灣