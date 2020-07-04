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日職／覺醒的大王！王柏融終於敲安

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-04 15:27:13
▲王柏融終於敲安（圖取自Gaora sports)
日職火腿隊今天跟軟銀進行6連戰的第5場，台灣好手「大王」王柏融並未先發，他也連續7場未先發,不過他在8局下代打上陣，從老將和田毅手中敲出安打，順利突破低潮。

火腿先發加藤貴之，這場主投3.1局就失4分，軟銀7局打完還以7:0領先。

8局下，橫尾俊建、杉谷拳士都敲安，王柏融代打上陣，一棒敲出右外野安打，幫助火腿形成滿壘局面。

王柏融打擊率升為1成18，17打數2安打。

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