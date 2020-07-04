企業、體壇同心造身障者年度盛會　體育署長「不請自來」

▲109年全國身心障礙者會長盃地板滾球暨輪椅網球錦標賽今正式開幕，體育署長高俊雄到場支持。（圖／鍾東穎攝 ,2020.07.04）

▲109年全國身心障礙者會長盃地板滾球暨輪椅網球錦標賽今正式開幕，體育署長高俊雄（右三）、智英科技資深副總何榮煌（右二）。（圖／鍾東穎攝 ,2020.07.04）

109年全國身心障礙者會長盃地板滾球暨輪椅網球錦標賽今(4)天在板樹體育館正式開幕，此場年度盛事吸引近百人參加，體育署長高俊雄也「不請自來」到場支持，並承諾未來將持續推廣更多無障礙園區。高俊雄透露2年前就到板樹體育館勘查，並開始加強無障礙設施，今天出席記者會笑說，「我是不請自來，自發性地到場支持，希望能關照更多族群。每年體育署前瞻計畫都有編列預算，致力於無障礙空間改善，並加強各大無障礙運動場館更新設備，提升使用率。」全台約有120萬人領有殘障手冊，但約略僅有十分之一的人會參與運動，高俊雄表示，「身障人士遍佈全台各地，期盼增設更多的無障礙空間，鼓勵大家走出戶外。」中華民國殘障體育運動總會(CTPC)持續關懷弱勢族群，舉辦各項身障運動賽事，藉由運動競技降低身障者悲觀心情、促進復健，成立30年來培育了無數身障選手及教練，為我國殘障運動開啟一片天空。今年CTPC推出10場全國身心障礙者會長盃錦標，並首度與遠雄人壽合作，替教練及選手群投保微型傷害保險，提供最安心的防護，成為選手的最佳後盾。遠雄人壽總經理趙學欣表示：「遠雄人壽除提供微型保險及家庭照顧者公益喘息服務，近期再投注心力於運動健康賽事，希望選手每次揮汗競賽的背後，都能擁有保險保護傘，安心訓練及競賽，進一步培育更多優異選手，為國爭光。」智英科技近年默默耕耘，贊助多項慈善活動，本次捐贈1輛全新的改裝貨車，以利手搖車載運，作為後勤裝備，供身障選手使用。資深副總何榮煌本身熱愛運動騎單車，希望身障團體也能體驗運動樂趣，「之前得知身障人士決定挑戰手搖車環島，我們就贈與改裝貨車，方便他們補給和使用，這次詢問需求後再次捐贈改裝貨車。」