中職／大聯盟球星當招牌　台南球場5577人進場本季新高

統一獅今天在主場舉辦「美國日」活動，現場邀請到兩位前大聯盟旅美球星王建民和郭泓志，此舉也成功帶動票房，今天現場湧進5577名觀眾，已經接近滿場。
台南棒球場滿場為12000人，不過因為疫情，今天的5577人實際上已經是開出紅盤，在賽前2500張預售票也早已銷售一空。
統一本周末和兄弟展開3連戰，今天賽前他們面對「黃衫軍」正處於8連敗當中，今天球隊派出洋投羅里奇先發，而兄弟方面則是由黃恩賜掛帥主投。
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