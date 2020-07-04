中職／黃恩賜好投助威飆8K　兄弟客場勝統一對戰9連勝

本季打統一獅特別順手的中信兄弟，今天在客場還是打得無往不利，先發投手黃恩賜今天繳出主投6局只丟2分的好投，賽後也被選為單場MVP，終場兄弟以7:2奪勝，對戰紀錄推進到9連勝。昨天在主場吞下對戰兄弟的8連敗，統一此役賽前舉辦「美國日」活動，邀請前大聯盟球星王建民和郭泓志到場開球，兩位棒球生涯在台南紮根的旅美好手，一到場就引起球迷歡呼，成功炒熱現場氣氛。不過本場比賽開打後，兄弟還是牢牢地掌握住了比賽的走勢，首局就利用對方發生的兩次失誤，兵不血刃的跑回第一分。統一在2局下展開反擊，雖然高國慶擊出雙殺打形成兩出局，不過陳重廷選到保送後，靠著黃恩賜和林祐樂的兩支安打跑回追平分。3局上，兄弟打線又對統一先發洋投羅里奇發難，江坤宇、周思齊和張志豪連敲3安、攻佔滿壘，之後詹子賢擊出高飛犧牲打，許基宏敲出2分打點的長打，而陳子豪打出三壘方向滾地球，又造成對方野手接球失誤，兄弟單局打進4分，改寫比數為5:1。老將陳鏞基在3局下適時敲安為統一討回一些顏面，不過猛獅打線今天遭到黃恩賜的壓制，他此役被敲7支安打丟掉2分，還送出8次三振，6局結束後以勝投候選人退場。7局上，統一換上江承峰上場投球，但控球不穩、連續投出保送後退場，接手的黃竣彥雖然未被敲安，但兄弟靠著滾地球和暴投又得到2分，形成7:2的領先。在這之後兄弟教練團啟用勝利組牛棚，蔡齊哲、吳俊偉和李振昌都沒有丟分，幫助球隊以5分差守下勝利。