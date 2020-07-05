日職／昨被王柏融敲安　軟銀今抹消和田毅

日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融昨天代打敲安，一棒突破低潮，中斷連8打數未敲安的紀錄，今天軟銀宣布將老將和田毅抹消。和田毅昨日7局被打4安打失3分，其中王柏融也貢獻1安，而他正常來說要準備下次先發，軟銀不是因為他狀況不好讓他休息，而是考慮輪值。不過王柏融這支安打是對左投的和田毅擊出，可見他依舊是很好的打者，就算被左投壓制，也可以敲出安打。火腿同時也抹消捕手郡拓也，登錄今天先發投手河野竜生、福田俊。