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MLB／道奇強投普萊斯　宣布不打復賽

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-05 12:54:23
▲ David Price（左）Mookie Betts （圖／美聯社／達志影像）
道奇隊強投David Price（普萊斯）今天宣布他將不打今年球季，並且選擇跟家人一起度過，因為健康是最佳考量。

美國新冠肺炎疫情嚴重，並且一波未平，第二波似乎又要開始，已經34歲的David Price，選擇要不被病魔侵襲。

David Price說：「我會想念隊友，也會幫他們加油。」他也告訴大家要安全並且平安的度過這球季。

David Price跟道奇還有3年約，他每年可以拿到3200萬美元的薪水。

 

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