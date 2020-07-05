MLB／道奇強投普萊斯　宣布不打復賽

道奇隊強投David Price（普萊斯）今天宣布他將不打今年球季，並且選擇跟家人一起度過，因為健康是最佳考量。美國新冠肺炎疫情嚴重，並且一波未平，第二波似乎又要開始，已經34歲的David Price，選擇要不被病魔侵襲。David Price說：「我會想念隊友，也會幫他們加油。」他也告訴大家要安全並且平安的度過這球季。David Price跟道奇還有3年約，他每年可以拿到3200萬美元的薪水。