中職／交易胡金龍持開放態度　洪總：尊重公司決定

富邦悍將近期捲入可能交易風波，而外界也聯想可能會交易胡金龍、林哲瑄等球員，總教練洪一中表示，尊重公司決定。
胡金龍在南英校友LINE群組對話截圖事件，先前已經被下放二軍，胡金龍也沒有跟著二軍比賽，目前球團禁止他出賽，可能面臨無限期停賽。
不過富邦發出聲明，表示對於交易，球團持開放態度，任何對於球隊戰力有幫助的方案，都是可能的選項之一，但對於市場傳聞沒有評論。
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富邦悍將近期捲入可能交易風波，而外界也聯想可能會交易胡金龍、林哲瑄等球員，總教練洪一中表示，尊重公司決定。
胡金龍在南英校友LINE群組對話截圖事件，先前已經被下放二軍，胡金龍也沒有跟著二軍比賽，目前球團禁止他出賽，可能面臨無限期停賽。
不過富邦發出聲明，表示對於交易，球團持開放態度，任何對於球隊戰力有幫助的方案，都是可能的選項之一，但對於市場傳聞沒有評論。
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