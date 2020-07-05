中職／米蘭達燃燒121球封鎖6局　兄弟單局灌6分橫掃統一

中信兄弟和統一獅在台南棒球場三連戰的最後一場，狂象打線維持他們一貫猛烈的火力，讓統一洋投達尼爾前2局就丟掉7分，加上兄弟左投米蘭達今天投121球，繳出6局失2分的優質先發內容，幫助球隊終場就以11:2大獲全勝。力拼封王的兄弟，今天首局就靠著近況火燙的老將周思齊敲出二壘安打先馳得點，次局更是火力大爆發，江坤宇先在滿壘時擊出2分打點的內野安打，隨後周思齊又打出2分打點的長打，之後詹子賢補上2分砲收尾，兄弟單局海灌6分，底定勝局。獅隊先發投手此役又失手，達尼爾前5局投完就丟掉9分，看起來完全抵擋不住「黃衫軍」的火力，他退場後個人防禦率也上升到8.44，而反觀兄弟這邊，米蘭達完成6局投球任務，只在3局下讓統一利用捕逸和滾地球打下2分。6局上，獅隊更換投手為傅于剛，但他上來之後控球不穩，先是保送了周思齊，之後被許基宏敲安，接著再保送蘇緯達，滿壘的情況下，陳子豪擊出長打送回2分，讓雙方比數拉開到11:2。在比數拉開的情況下，兄弟今天並未再動用蔡齊哲、吳俊偉等人，而是讓陳柏豪和謝榮豪兩位中繼投手上場封鎖，他兩人也出色的完成任務，2局總共只投出1次保送，沒有丟分。9局下，統一最後的反攻，被鄭凱文給壓制下去，最終就以9分之差，難堪的在主場系列賽被橫掃。