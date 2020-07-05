中職／富邦年輕球員起來了！洪總：多給他們機會

富邦悍將今天以9:4擊敗樂天桃猿，除了球隊氣氛好之外，年輕球員的抬頭，加上洪總運籌帷幄，終於突破之前低潮，拿下2連勝。富邦這場由陳仕朋先發，結果他主投6局失4分（3責失），被打8支安打，拿下勝投。而他才拿下本季第4勝。但是總教練洪一中對他表現還算滿意。由於富邦日前爆發「胡弟事件」，球隊處於低氣壓狀況，不過這兩場反而打出年輕人該有的態度。洪總說：「年輕人就是要多給機會，讓他們有時間成長。」短短帶過目前球隊需要忍耐用年輕人的過渡時期。