日職／唯一可對抗峮峮超美人　樂天女孩琳妲紅到日本

受到新冠肺炎影響，日職開幕戰雖然延後開打，不過7月19日開始，將正式開放球迷入場。日本媒體《full count》也持續關心中職啦啦隊現況。樂天女孩可以說是台灣第一美女啦啦隊，尤其團體「反骨男孩」的琳妲可是人氣第一，加上樂天的音樂與舞蹈、球場設施等都是領先各隊。琳妲的笑容、舞蹈都很有水準，因此也有大批粉絲支持。不過中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的峮峮也在日本爆紅，因此日媒也寫下她是「唯一可跟峮峮抗衡的女神」。