中職／太巴塱的希望！徐浩凱開轟拚職棒夢

中職測試會今天登場，吸引不少業餘好手參加，其中畢業於北市大的徐浩凱正式退伍後隨崇義高中練球，他也靠著腳程跟拚勁，轟出全壘打。
徐浩凱說：「有經歷上次測試會洗禮，就把不足加強。」而他以二壘為主，上次測試會他就大概知道如何對應，也在每周都想辦法維持手感。
「上次發現自己打擊還有不夠的地方，就盡力去加強。」他說。
結果徐浩凱開轟，證明自己實力，來自花蓮太巴塱的他，現在才24歲，不過已經有王光輝、周思齊等學長為榜樣，讓他可以朝著職棒夢繼續邁進。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
NOW民調中心
想看更多
【2020台北電影節】 國際新導演競賽得獎名單看這裡
避邪招財午時水 端午節限定
振興發3倍，樂天市場購物回饋36倍
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
機會是給準備好的人！你下半年的工作發展會是怎樣？抽張牌就知道
熱爆了！小心細菌藏衣 這神器連醫師都喊讚
台灣5G正式啟用 各家電信業者資費方案總整理
鬧出人命就GG了！八大避孕方法不能不知道
皮膚曬傷怎麼辦?擦蘆薈有效嗎?完整曬傷急救步驟舒緩紅腫刺痛
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
大學指考即將登場 考前抱「佛」腳 快把握時機拜好拜滿
平民巨星/ 月冠軍爭霸！畢書盡陷入選擇障礙差點停機