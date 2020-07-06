中職／太巴塱的希望！徐浩凱開轟拚職棒夢

中職測試會今天登場，吸引不少業餘好手參加，其中畢業於北市大的徐浩凱正式退伍後隨崇義高中練球，他也靠著腳程跟拚勁，轟出全壘打。徐浩凱說：「有經歷上次測試會洗禮，就把不足加強。」而他以二壘為主，上次測試會他就大概知道如何對應，也在每周都想辦法維持手感。「上次發現自己打擊還有不夠的地方，就盡力去加強。」他說。結果徐浩凱開轟，證明自己實力，來自花蓮太巴塱的他，現在才24歲，不過已經有王光輝、周思齊等學長為榜樣，讓他可以朝著職棒夢繼續邁進。