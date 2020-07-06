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中職／火力藏不住！高宸軒測試會開轟

記者吳政紘/新北報導-2020-07-06 14:21:55
▲高宸軒。（圖／吳政紘攝）
前職棒球員高克武侄兒，畢業於嘉義大學的高宸軒，今天在中職測試會上最後一打席開轟，他說：「其實高教練對我們比較嚴格，所以要求也相對高。」

老哥高杰也是三拍子選手，高宸軒身材高大，今年應屆畢業，身高185公分，體重90公斤。

而他也曾受邀參加大聯盟青棒訓練營，打擊實力有一定水準。去年雖然在測試會落選，但他今年捲土重來，希望可以再圓職棒夢。

嘉大畢業，高宸軒才22歲，目前速度跟爆發力兼具，可守一壘跟外野，希望今年選秀會中可以看到他的名字。

 

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