中職／邱俊文盡心指導　林楷錡努力轉型大砲

前中職球員林琨瑋的兒子林楷錡長相俊俏、談吐得宜，另外也繼承了老爸的棒球天賦，今天在中職測試會上開轟，打擊爆發力讓人印象深刻。不過事實上在過去他並不被認為是一名有長打能力的選手，直到大學時期才終於練出來，他也特別感謝邱俊文教練的交導，讓自己獲益良多。林楷錡去年和學弟林衛宣一起到多明尼加的道奇基地參與訓練和比賽，因此而擴展了自己的眼界，「在那裏好多選手輕易的能敲出全壘打，有的甚至只有16歲。」這一趟海外行，也讓他理解到空想要揮大棒是沒用的，一定要加強身體素質，有力量、有爆發力才能把球打遠。為此，林楷錡在重訓和飲食上加強，小時候自己體重只有四十幾公斤，現在已經來到82公斤，未來的目標則是增加到90公斤。由於有照著計畫在走，因此他的長打能力在這一年來慢慢突飛猛進，今天也在測試會上打出亮麗成績。林楷錡自南英商工畢業後，並未投入選秀，他表示並不後悔讀了大學，因為他認為在這裡學到的待人處事、價值觀念和運動科學上的知識，真的幫助了自己的人生很多，而且也對自己的棒球球路產生了好的影響。這一路走來，林楷錡特別感謝國立體大教練邱俊文，「邱教練是那種你可以和他討論怎麼打的教練。」他說，因為自己是比較有想法的選手，因此在練習時和比賽時也希望能和教練交換意見，而不是制式的照單全說，而邱俊文能給予自己意見，同時又願意去聽他的想法，讓自己相當受用。而英文能力優秀的他，也常常在社群網站和YouTube上觀看外國影片，吸收新的知識，希望能讓自己在棒球這條路上走得更為寬廣和順遂。