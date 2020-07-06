中職／測試會通過！兄弟餵球投手高正鋐前進中職選秀

中信兄弟餵球投手高正鋐今天參加中職測試會，他不是穿上熟悉的黃色球衣，而是披上紅色球衣，力拚上中職的機會。
出身東石高中，高正鋐曾經參加測試會落選，不過球探王詮宏推薦下，他卻進入球團工作，每天也要負責幫求忙搬球具，還要準備投2-300顆球左右，希望可以一圓職棒夢。
雖然他最快今天球速只有127公里，不過他還是順利通過測試，進入中職選秀會。
對於自己表現，高正鋐說：「當然是還不足夠，尤其是球速不是很滿意，若再參加，我會提前準備。」
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