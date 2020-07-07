日職／火腿行銷大膽嘗試　中田翔被千K紀錄商品化

日本火腿隊內野手中田翔，6月28日在面對樂天比賽中，創下生涯千次被三振紀錄，是日職史上第68位，現役選手第8位，達成此珍貴的紀錄。火腿隊逆勢行銷操作，不但希望讓中田翔成為第一位留下「不好紀錄」的打者，也要幫他出「強打者的證明」全力揮棒的打者代表商品。中田翔本人聽到面有難色，他說：「可以不要嗎？因為是三振紀錄。」不過為了球迷看比賽開心，他也勉強同意。