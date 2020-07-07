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日職／火腿行銷大膽嘗試　中田翔被千K紀錄商品化

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-07 09:30:26
▲ ▲日本火腿鬥士隊一壘手中田翔。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日本火腿隊內野手中田翔，6月28日在面對樂天比賽中，創下生涯千次被三振紀錄，是日職史上第68位，現役選手第8位，達成此珍貴的紀錄。

火腿隊逆勢行銷操作，不但希望讓中田翔成為第一位留下「不好紀錄」的打者，也要幫他出「強打者的證明」全力揮棒的打者代表商品。

中田翔本人聽到面有難色，他說：「可以不要嗎？因為是三振紀錄。」不過為了球迷看比賽開心，他也勉強同意。

 

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