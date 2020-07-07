日職／火腿行銷大膽嘗試　中田翔被千K紀錄商品化

日本火腿隊內野手中田翔，6月28日在面對樂天比賽中，創下生涯千次被三振紀錄，是日職史上第68位，現役選手第8位，達成此珍貴的紀錄。
火腿隊逆勢行銷操作，不但希望讓中田翔成為第一位留下「不好紀錄」的打者，也要幫他出「強打者的證明」全力揮棒的打者代表商品。
中田翔本人聽到面有難色，他說：「可以不要嗎？因為是三振紀錄。」不過為了球迷看比賽開心，他也勉強同意。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
NOW民調中心
想看更多
Home Bar！今晚Bartender自己當 五款簡易調酒就在家就能做
避邪招財午時水 端午節限定
振興發3倍，樂天市場購物回饋36倍
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
攝影師精選七座「亞洲超壯麗廟宇」 台灣也榜上有名！
熱爆了！小心細菌藏衣 這神器連醫師都喊讚
天氣太熱？7月驚悚片清單讓你看得心底發冷
告別夏日頭髮油膩感！8大養護攻略由內而外讓毛髮不油還能很蓬鬆
有話想說？汪星人盯著你看原來是這理由...突然覺得很有愛
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
這些弦外之音有聽出來嗎？男生女生的性暗示大揭密
平民巨星/ 月冠軍爭霸！畢書盡陷入選擇障礙差點停機