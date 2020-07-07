日職／火腿採用包機移動到大阪　王柏融將回到首轟福地

日職火腿隊今天將出戰歐力士，火腿全隊採用包機方式，避免跟一般乘客混搭，而移動到大阪，王柏融也有機會找回手感，因為這是他生涯日職首轟的福地。王柏融在去年4月17日對戰歐力士投手吉田一將，轟出生涯首轟，就是在大阪巨蛋，而他也創下單場4支安打的紀錄，生涯在大阪巨蛋打擊率高達5成，有2發全壘打，12支安打。4月17日，王柏融單場4打數4安打，還有3打點，6月2日單場5安大爆發，可說是「大王福地」。而他面對今天先發投手Andrew Albers生涯2打數未敲安。