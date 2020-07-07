MLB／川普捍衛印地安人隊、華盛頓紅皮隊名稱

Elizabeth Warren都會不開心。

美國總統川普今天在推特捍衛華盛頓紅皮隊跟大聯盟印地人隊的隊名，希望球團不要這樣做，選擇「政治正確」。川普認為，這些球隊名字代表「力量」而不是缺點，若是貿然改名，就連前麻州議員印地安人隊已經不再使用酋長「Chief Wahoo」標誌，不過他代表了印地安人隊的精神，不少球迷都很惋惜，然而，在美國種族意識近期高漲，因此任何話題都有可能碰觸到敏感神經。