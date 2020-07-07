足球／首位外援！泰國國腳有壓力　讚台女足實力比泰好

▲桃園國際、泰國國腳外援-溥奕（Pitsami Sornsai）首場出賽就獲得單周最佳防守球員，由桃園國際領隊高俊彬(左)頒獎。（圖／鍾東穎攝 ,2020.07.07）

台灣木蘭聯賽首位國際球員、泰國國腳外援-溥奕（Pitsami Sornsai）今(7)天公開受訪，坦言身為第一個來台的泰國球員有壓力，不過很感謝大家對她的照顧，稱讚台灣女足現在實力比泰國好。桃園國際球團表示溥奕個性低調，所以以媒體茶敘方式進行，沒有特別舉行加盟儀式，溥奕過去到過不少國家日本、澳洲等地踢球，也曾代表泰國國家隊來台出賽。對於台灣女足印象，溥奕表示可惜近幾次來台出賽來都因傷沒有上場，不過對國際、花蓮女子隊的幾名球員有印象，跟泰國女足相比，現在台灣女足實力更高一些，因為正值換血期，不太穩定，笑說回去要叫泰國隊加油。現年31歲的溥奕曾兩度幫助泰國隊奪的東南亞運動會金牌，生涯為泰國隊出賽115場、進過75球堪稱數一數二的前鋒，不過後因傷轉為後衛。這次來台加入國際，以後衛為主，不過也不排斥前場，幫助球隊進球。國際教練鎮炤(Oliver Harley)表示，兩年前就透過友人介紹，看過溥奕的影片，覺得不錯，不過當時國際甫加入木蘭聯賽，時機還不成熟，「第一年習慣，第二年瞭解、調整，改善球隊條件吸引更好的球員來，第三年時機到了就讓Pui(小名)來。」溥奕表示很開心有機會來台，感謝泰國辦事柱等各方協助，讓她來台前就幫她安排好，隊友、教練們也對她很好，會帶她到處逛，「第一個來台的泰國球員，有點壓力，不過大家都對我很好，台灣很像第2個家，很溫暖。」