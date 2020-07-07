足球／泰國外援首戰即獲單周最佳　潘彥昕：賽前才練2次

▲ ▲台灣木蘭聯賽首位國際球員、泰國國腳外援-溥奕（Pitsami Sornsai）(中)加盟桃園國際，隊長陳雅君(左)、潘彥昕(右)（圖／鍾東穎攝 ,2020.07.07）

桃園國際本季迎來泰國國腳溥奕（Pitsami Sornsai）加盟，同時為台灣木蘭聯賽首位外援，而她的首秀就為她贏得單周最佳防守球員，國際隊長陳雅君和後防搭檔潘彥昕皆稱讚她很穩定，「是球隊定心丸。」其實兩年前桃園國際主帥國際教練鎮炤(Oliver Harley)就透過友人認識溥奕，不過當時球隊還不到位，本季重新搭上線，31歲的溥奕也想來台尋找踢球機會，但因疫情關係6月才真正來台，披上國際戰袍。溥奕有3個月無球隊的空窗期，加上來台疫情隔離14天，體能和狀態都還在調整中，潘彥昕表示，首戰前她只和球隊練了2次球，但比賽表現可圈可點，終場以2:0完封新北航源，溥奕表示得知獲得單周最佳時，自己也嚇到，自覺狀態還不到最好，很感謝球隊。中華女足固定班底、國際後防搭檔潘彥昕表示，原本就知道溥奕，是個很優秀的選手，能從對手變隊友很興奮，彼此用簡單的英文溝通，也會教她講中文，透露她非常認真融入團隊，「感覺得出是很有想法的球員，很值得學習。」「像是定心丸。」陳雅君表示，「溥奕踢過世界盃，身為職業球員態度非常好，面對高強度練習都會Push自己要做好做滿，態度非常好，她嚴謹但不嚴肅，不會罵隊友，多用鼓勵方式。」是相當值得信任的中後衛。