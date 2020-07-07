中職／感覺都回來了！中信兄弟「神主牌」林智勝回歸

中信兄弟今天把林智勝放在一軍先發名單，打擊教練許皓銘說：「就像是神主牌歸位一樣。」顯示出林智勝的重要性。
林智勝本季對戰樂天只有一場，但是5打數3安打，打擊率高達6成，生涯他對戰猿隊也有3成10打擊率，還有30轟，桃園球場也是他較為熟悉的球場。
許皓銘說：「我不擔心他的打擊狀況，只要他可以打，就會給對手帶來壓力。」
林智勝也認為自己在二軍打四場，手感越來越好，他說：「感覺都回來了。」
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