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中職／感覺都回來了！中信兄弟「神主牌」林智勝回歸

記者吳政紘/桃園報導-2020-07-07 18:02:55
▲中信兄弟林智勝。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.25）
中信兄弟今天把林智勝放在一軍先發名單，打擊教練許皓銘說：「就像是神主牌歸位一樣。」顯示出林智勝的重要性。

林智勝本季對戰樂天只有一場，但是5打數3安打，打擊率高達6成，生涯他對戰猿隊也有3成10打擊率，還有30轟，桃園球場也是他較為熟悉的球場。

許皓銘說：「我不擔心他的打擊狀況，只要他可以打，就會給對手帶來壓力。」

林智勝也認為自己在二軍打四場，手感越來越好，他說：「感覺都回來了。」

 

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