中職／感覺都回來了！中信兄弟「神主牌」林智勝回歸

中信兄弟今天把林智勝放在一軍先發名單，打擊教練許皓銘說：「就像是神主牌歸位一樣。」顯示出林智勝的重要性。林智勝本季對戰樂天只有一場，但是5打數3安打，打擊率高達6成，生涯他對戰猿隊也有3成10打擊率，還有30轟，桃園球場也是他較為熟悉的球場。許皓銘說：「我不擔心他的打擊狀況，只要他可以打，就會給對手帶來壓力。」林智勝也認為自己在二軍打四場，手感越來越好，他說：「感覺都回來了。」