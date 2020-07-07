日職／王柏融選到保送　火腿避免被完封

日職火腿隊台灣好手王柏融今天在對上歐力士比賽中，9局代打上陣，結果面對對方投手澤田圭佑，他獲得保送上壘，打擊率維持在1成18，火腿終場以1:7落敗。
王柏融連續9場未先發上陣，今天火腿改由洋砲紐維拉先發，他3打數1安打，表現還算中規中矩。
王柏融生涯在大阪巨蛋打擊率高達5成，不過今天火腿受制對方先發Andrew Albers影響，全隊只有2支安打，而他也飆出8次三振，主投7局無失分奪勝。
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