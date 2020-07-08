網球／年紀和傷病打不倒天王　費德勒：奧運仍是我的目標

瑞士網球天王Roger Federer日前因為要接受膝蓋手術，而宣布整季報銷。今日他透過直播和球迷互動，表示東京奧運仍然是自己明年賽季的目標，因為該賽事對自己來說意義重大。Federer說自己現在感覺好多了，不過仍然還沒恢復到百分百的狀態，「的目標就是為下個賽季做好準備，參加2021年的東京奧運會，那是一座美妙的城市。我在2000年，第一次參加奧運會的時候遇見了我現在的妻子，所以奧運會對我來說永遠是一項意義特殊的賽事。」今年因為疫情原因，不僅奧運會推遲到明年8月舉行，連在網壇有重量級地位的溫網都決定取消，回憶起自己在這項賽事所完成的光輝成就，Federer認為在2001年第4輪爆冷擊敗Pete Sampras是最難忘的。「我認為這場比賽可能是我職業生涯最重要的一場比賽，為我今後的職業生涯奠定了基礎。那個時候我感覺如果我能在溫網擊敗Sampras的話，那我就有能力在任何場地擊敗任何人，很大程度上激發了我的信心。」Federer如此說道。最後Federer也透露自己很想念球迷，想在觀眾的注視下打球，不過也明白現在的處境，網壇面臨了前所未有的挑戰，大家都必須保持耐心，也期許在明年的某個時候，生活能回歸正常。