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中職／中信兄弟上半季爭冠　王建民：從春訓到現在沒放棄

記者吳政紘/台北報導-2020-07-08 16:47:25
▲王建民代言腕錶。（圖／吳政紘攝）
中信兄弟二軍投手教練王建民今天出席代言腕錶品牌記者會，他被問到中信兄弟目前上半季爭冠，投手表現出色，他身為教練也功不可沒。

王建民說：「投手們很努力，付出很多，春訓到現在都沒有放棄。」而他也舉例一些投手也是球隊標竿，如：李振昌等，都會提前到球場熱身。

兄弟目前5連勝，戰績獨走中，魔術數字Ｍ3，最快周五就可以封王，拿下上半季冠軍。

 

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