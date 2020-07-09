MLB／教士隊才剛交易內野手又確診　大聯盟復賽令人擔憂

大聯盟教士隊野手Jorge Mateo今天確診新冠肺炎，而他也出現一些症狀，目前球隊表示他並未隨隊，資我隔離中。大聯盟預計要在7月下旬復賽，各隊都在加緊「夏訓」，而Jorge Mateo狀況更複雜，因為他才剛被運動家交易來新球隊。教士隊總經理Jayce Tingler說，Mateo目前不在主場，在自我隔離中。不過教士隊上周才宣布明星外野手Tommy Pham確診，現在也沒有在復賽名單中。

大聯盟預計在7月23、24日開幕，沒有明星賽，只打60場賽事。



