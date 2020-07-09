中職／青棒「大物」高中生林子豪　最欣賞陳傑憲

平鎮高中青棒好手林子豪今天報名中職選秀，他表示：「自己很期待，有問（劉）基鴻學長，自己心態要調適，職棒壓力大，要做好心理建設。」林子豪被譽為「三拍子」球員，甚至是未來內野基石，尤其他鎮守三壘，是各隊目前都比較缺乏的位置。林子豪說：「目前比較有信心的是打擊，要守三壘或其他位置都可以。」而他也很欣賞獅隊內野手陳傑憲的打擊，學長江坤宇的守備。認為自己的身材太單薄，林子豪說：「有去重訓跟吃營養品，希望讓自己練壯一點，希望自己有機會前三輪被選到。」