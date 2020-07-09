中職／王維中是否當狀元？味全龍：有保持聯繫

中職選秀會震撼彈！旅美好手王維中今天確定將投入中職選秀，預計他有機會成為選秀狀元，而握有狀元籤的味全龍也勢在必得。
不過味全龍領隊吳德威今天表示：「是否為狀元我們還要再討論，不過一直都有跟王維中的經紀人聯絡，保持聯繫。」
王維中去年還在大聯盟打拚，今年則還沒有機會重返美職，而他也是第一位挑戰韓職的台灣球員，去年他受邀參加運動家隊春訓，並且簽下小聯盟約，附帶上大聯盟的激勵獎金。
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