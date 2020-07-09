中職／陳偉殷對中職有建議　吳志揚：確實有要餐敘

中職會長吳志揚今天正式說明邀請陳偉殷餐敘始末，他提到確實原本有要跟陳偉殷餐敘，聊聊他的想法，不過因為報導太過密集，讓陳偉殷有點困擾，加上陳偉殷還有一些在海外發展機會。吳志揚認為，會再另外跟陳偉殷約時間，吃飯順便聊天，若是洽談一定要在正式場合，並跟本人、經紀人報告。陳偉殷日前已經表達持續旅外的決心，吳志揚說：「陳偉殷也有對中職聯盟一些建議與想法。」