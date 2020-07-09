中華青棒隊第二階段名單公布　宋晟睿、林子豪等都入選

2020年第13屆亞洲青棒錦標賽中華培訓隊名單（第二階段） 總教練 吳柏宏（桃園平鎮） 教練(打擊、內野) 陳威儒（桃園平鎮） 教練（投手） 羅健銘（桃園平鎮） 教練(外野、跑壘) 蘇建榮（屏東大同） 投手 內野手 序號 姓名 所屬球隊 背號 姓名 所屬球隊 1 陳志杰 桃園平鎮 12 林子豪 桃園平鎮 2 吳秉恩 桃園平鎮 13 董子恩 桃園平鎮 3 賴延峰 桃園平鎮 14 曾子祐 桃園平鎮 4 林昱珉 新北穀保 15 黃勇傳 桃園平鎮 5 劉予承 新北穀保 16 陳佳樂 桃園平鎮 6 邱駿威 高雄高苑 17 馬傑森 高雄普門 7 李承鴻 高雄普門 18 馬 鋼 高雄普門 8 陳委聖 高雄高苑 外野手及指定打擊 捕手 背號 姓名 所屬球隊 背號 姓名 所屬球隊 19 宋晟睿 桃園平鎮 9 張 翔 桃園平鎮 20 張宥鈞 桃園平鎮 10 毛英傑 高雄高苑 21 林子崴 新北穀保 11 李展毅 臺北大理 22 潘瑋祥 屏東高中

為備戰12月20日起在高雄舉辦的第13屆亞洲青棒錦標賽，今天棒協公布第二階段國手入選名單。中華青棒隊預計於11月1日繼續展開集訓，總教練吳柏宏表示：「第一階段36人到第二階段22人，其實每位選手都很努力，不過名額有限，考量隊形與國際賽賽制，二刀流與工具人都是有被納入考慮的範圍，因離比賽還有一段時間會先提醒每位球員該做的自主訓練，屆時再來遴選最後18人正式名單。」