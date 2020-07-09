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中華青棒隊第二階段名單公布　宋晟睿、林子豪等都入選

記者吳政紘/台北報導-2020-07-09 19:44:17
▲中華隊擊敗南韓，仍保有爭取奧運門票的機會，全隊賽後高興自拍。（圖／葉政勳攝）
為備戰12月20日起在高雄舉辦的第13屆亞洲青棒錦標賽，今天棒協公布第二階段國手入選名單。

中華青棒隊預計於11月1日繼續展開集訓，總教練吳柏宏表示：「第一階段36人到第二階段22人，其實每位選手都很努力，不過名額有限，考量隊形與國際賽賽制，二刀流與工具人都是有被納入考慮的範圍，因離比賽還有一段時間會先提醒每位球員該做的自主訓練，屆時再來遴選最後18人正式名單。」

2020年第13屆亞洲青棒錦標賽中華培訓隊名單（第二階段）
總教練　吳柏宏（桃園平鎮）教練(打擊、內野)　陳威儒（桃園平鎮）
教練（投手）　羅健銘（桃園平鎮）教練(外野、跑壘)　蘇建榮（屏東大同）
投手內野手
序號姓名所屬球隊背號姓名所屬球隊
1陳志杰桃園平鎮12林子豪桃園平鎮
2吳秉恩桃園平鎮13董子恩桃園平鎮
3賴延峰桃園平鎮14曾子祐桃園平鎮
4林昱珉新北穀保15黃勇傳桃園平鎮
5劉予承新北穀保16陳佳樂桃園平鎮
6邱駿威高雄高苑17馬傑森高雄普門
7李承鴻高雄普門18馬　鋼高雄普門
8陳委聖高雄高苑外野手及指定打擊
捕手背號姓名所屬球隊
背號姓名所屬球隊19宋晟睿桃園平鎮
9張　翔桃園平鎮20張宥鈞桃園平鎮
10毛英傑高雄高苑21林子崴新北穀保
11李展毅臺北大理22潘瑋祥屏東高中

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