中華青棒隊第二階段名單公布　宋晟睿、林子豪等都入選

中華青棒隊預計於11月1日繼續展開集訓，總教練吳柏宏表示：「第一階段36人到第二階段22人，其實每位選手都很努力，不過名額有限，考量隊形與國際賽賽制，二刀流與工具人都是有被納入考慮的範圍，因離比賽還有一段時間會先提醒每位球員該做的自主訓練，屆時再來遴選最後18人正式名單。」
|2020年第13屆亞洲青棒錦標賽中華培訓隊名單（第二階段）
|總教練
|吳柏宏（桃園平鎮）
|教練(打擊、內野)
|陳威儒（桃園平鎮）
|教練（投手）
|羅健銘（桃園平鎮）
|教練(外野、跑壘)
|蘇建榮（屏東大同）
|投手
|內野手
|序號
|姓名
|所屬球隊
|背號
|姓名
|所屬球隊
|1
|陳志杰
|桃園平鎮
|12
|林子豪
|桃園平鎮
|2
|吳秉恩
|桃園平鎮
|13
|董子恩
|桃園平鎮
|3
|賴延峰
|桃園平鎮
|14
|曾子祐
|桃園平鎮
|4
|林昱珉
|新北穀保
|15
|黃勇傳
|桃園平鎮
|5
|劉予承
|新北穀保
|16
|陳佳樂
|桃園平鎮
|6
|邱駿威
|高雄高苑
|17
|馬傑森
|高雄普門
|7
|李承鴻
|高雄普門
|18
|馬 鋼
|高雄普門
|8
|陳委聖
|高雄高苑
|外野手及指定打擊
|捕手
|背號
|姓名
|所屬球隊
|背號
|姓名
|所屬球隊
|19
|宋晟睿
|桃園平鎮
|9
|張 翔
|桃園平鎮
|20
|張宥鈞
|桃園平鎮
|10
|毛英傑
|高雄高苑
|21
|林子崴
|新北穀保
|11
|李展毅
|臺北大理
|22
|潘瑋祥
|屏東高中