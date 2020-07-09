日職／王柏融代打又失利　打擊率降為1成11

日職火腿隊今天出戰歐力士，台灣好手「大王」王柏融在9局上兩隊4:4的狀況下，代打上陣，結果他敲出二壘滾地球被刺殺出局，王柏融連11場沒先發，上次先發出賽已經是6月26日。
王柏融這場比賽9局上再二壘有人局面上場代打清水優心，面對洋投狄克森，他最後敲出二壘滾地球，護送隊友進壘。
不過王柏融的打擊率下滑到1成11，王柏融之後若沒能把握代打時機，也會影響他在一軍的機會。
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