日職／峮峮熱舞超人氣　吸引阪神設置應援舞台

TigersGirls

▲峮峮在日本有相當高的知名度。（圖／翻攝峮峮 IG ）

▲中信兄弟PS女孩峮峮再度登上日媒。（圖／取自CPBLTV)

中信兄弟PS女孩峮峮在日本高人氣，吸引阪神虎隊也特地設置「加油！虎隊」應援台，讓阪神美女啦啦隊跟吉祥物一起熱舞炒熱舞台氣氛。兄弟主場台中洲際球場就有設置舞台，讓啦啦隊可以近距離跳舞給球迷看，也是一種球迷服務，而峮峮人氣超高，因此日本媒體也以她為例，認為這可以讓虎軍人氣更高。中信兄弟目前正值上半季封王重要時刻，今天回到主場應援，只要贏球，加上猿隊落敗，就有機會在明天封王。