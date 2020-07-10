日職／峮峮熱舞超人氣　吸引阪神設置應援舞台

中信兄弟PS女孩峮峮在日本高人氣，吸引阪神虎隊也特地設置「加油！虎隊」應援台，讓阪神美女啦啦隊TigersGirls跟吉祥物一起熱舞炒熱舞台氣氛。
兄弟主場台中洲際球場就有設置舞台，讓啦啦隊可以近距離跳舞給球迷看，也是一種球迷服務，而峮峮人氣超高，因此日本媒體也以她為例，認為這可以讓虎軍人氣更高。
中信兄弟目前正值上半季封王重要時刻，今天回到主場應援，只要贏球，加上猿隊落敗，就有機會在明天封王。
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