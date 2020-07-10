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MLB／張育成火燙手感　分組對抗賽就開轟

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-10 10:18:32
▲印地安人隊張育成生涯首轟出爐。（圖／美聯社／達志影像）
大聯盟印地安人隊內野手張育成，今天在首場分組對抗賽中開轟，加上他之前在模擬賽對Carlos Carrasco 與 Zach Plesac都有全壘打演出，狀況調整正佳。

張育成這場打7棒，鎮守游擊大關，而他3局首打席面對Shane Bieber在1好1壞狀況下，就轟出全壘打，不過張育成第二次打擊被三振出局。

這場比賽只打5局，Shane Bieber拿下勝投，不過這對張育成來說，又往大聯盟固定先發位置往前一步。

 

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