MLB／張育成火燙手感　分組對抗賽就開轟

大聯盟印地安人隊內野手張育成，今天在首場分組對抗賽中開轟，加上他之前在模擬賽對Carlos Carrasco 與 Zach Plesac都有全壘打演出，狀況調整正佳。
張育成這場打7棒，鎮守游擊大關，而他3局首打席面對Shane Bieber，在1好1壞狀況下，就轟出全壘打，不過張育成第二次打擊被三振出局。
這場比賽只打5局，Shane Bieber拿下勝投，不過這對張育成來說，又往大聯盟固定先發位置往前一步。
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