NBA／柯瑞一時興起與阿瓦雷茲拚拳　拳王一招讓他秒認輸

▲勇士當家射手Stephen Curry與拳王Canelo Alvarez一時興起比劃拳擊。（圖／截自SportsCenter推特）

金州勇士本季戰績慘澹，不但無緣季後賽，就連前往奧蘭多重啟2019-20年賽季的機會都沒有，提前放假的勇士當家射手Stephen Curry(柯瑞)近日和拳王Canelo Alvarez一起打小白球，兩人一時興起居然在草坪上比劃了幾招。





美國媒體《ESPN》的Sports Center推特帳號上傳一段影片，影片中Canelo Alvarez和柯瑞兩人一時興起，在高爾夫球場上擺起架勢，兩人互相腳步試探之後，Alvarez突然迅速出手，輕輕拍擊柯瑞的帽簷，反應完全跟不上拳速的柯瑞當場甘拜下風。





在NBA因為新型冠狀病毒疫情停賽以前，勇士隊以15勝50敗的戰績敬陪末座，而柯瑞在本季第4場出賽就因為左手骨折缺席，直到3月6日才復出，本季僅出賽5場，留下20.8分、5.2籃板、6.6助攻的成績，命中率40.2％、外線命中率則因為傷勢來到歷年最低的24.5％，不過本季罰球未曾失手。





不過2020-21球季的勇士隊仍被外界看好，因為到時柯瑞和Klay Thompson將完全康復，眾所期待的「浪花兄弟」將再次合體，另外還與Draymond Green、Andrew Wiggins組成球隊新核心，加上2020年選秀有望獲得狀元籤，明年的勇士有望重返王朝榮耀。



