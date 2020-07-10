籃球／共好盃九月初開打 真的共好還是各懷鬼胎？

六月就開始醞釀的共好盃，先前一度因雙方球隊看法不一而宣告破局，如今確定九月初開打，最終也定案除了中華白隊外，其餘7支球隊將自由報名參加的結論，這也不禁讓人懷疑「真的有可能七支球隊團結起來好好打個盃賽嗎？」這部分有待報名結束公告參賽隊伍後見分曉。共好盃先前一度破局很可能的導火線是兩支ABL球隊台北富邦勇士及寶島夢想家相繼網羅了選秀熱門人選的曾祥均、周桂羽及林俊吉等好手，而SBL卻仍必須透過選秀補強，因而種下了不滿的種子。如今共好盃確定九月初將在和平籃球館開打，同時也改採「報名制」，以先前雙方未能達成共識的狀況來看，發生SBL球隊「團結」起來，都不報名參加的可能性是存在的，實際上狀況會如何發展則有待報名結束後才能知道，萬一真的不幸發生此狀況，球隊本身除了少掉磨練年輕球員的機會外，引頸期盼有精彩球賽看的球迷恐怕才是最無辜的。籃協理事長謝典林也表示，由於瓊斯盃確定不能打，因此希望球隊也不要在此時空著，台灣此時疫情趨緩，希望賽事能舉辦，對球迷有一個交代。共好盃的立意及存在的初衷絕對是正面，而非造成球團甚至聯盟間的對立，光想到「野獸」林志傑槓上老東家台啤，「大房東」曾文鼎對決栽培他成熟的裕隆，各種「黃金世代」對決昔日老東家的戲碼，做為球迷能不熱血沸騰嗎？