羽球／疫情影響王子維偶像退役　最惋惜差點打贏李宗偉

2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情所致東京奧運延期，不少選手生涯受影響，我國「羽球王子」王子維的偶像、前男雙世界第一Carsten Mogensen選擇退役，不過王子維透露最惋惜的是「大馬拿督」李宗偉。109年全國羽球團體錦標賽，今(10)天在台北體育館繼續開戰，擔任合作金庫A隊、男單第一點的王子維較昨天第一日久未比賽鏖戰三盤，今天很快就進入狀況，終場以21:14、21:12擊敗亞元土銀光明的紀宏明。有不少選手設定東奧結束後退役，但如今延期，不少老將仍決定於今年說再見，丹麥男雙名將Carsten Mogensen就是其一，王子維直呼以後出國比賽遇不到偶像很可惜，不過還是要穩定自身，朝自己的目標前進。2屆奧運金牌、36歲中國名將林丹退役消息也引發譁然，不過王子維更惋惜的是林丹的頭號競爭對手、李宗偉，王子維生涯只和李宗偉交手過兩次，不過兩次比賽過程至今印象依舊深刻。王子維首度對上李宗偉是在2018年以兩個18:21吞敗，隔年第二次先拿下第一盤，最後三盤決勝輸掉，王子維還透露，賽後有教練告訴他是好球，可惜沒挑戰，不然就可以領先三分，可惜如今退役，直呼真的很想再次對決。37歲的李宗偉因罹患鼻咽癌休養將近1年後，去年6月宣布退役，令人為之稱道的「林李對決」也畫下句點。