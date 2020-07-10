中職／陳偉殷對新北市模擬賽　林振賢：他尾勁很好

旅美好手陳偉殷今天在個人臉書放上自己跟新北市成棒隊模擬賽影片，只見他在影片中輕鬆投就可以讓打者揮空，連樂天桃猿教練林振賢看到過去子弟兵影片都稱「尾勁很好」。林振賢過去曾在高苑任教時期帶過陳偉殷，他說：「陳偉殷的球速好，投球很輕鬆，況且他的球速看起來不快，但實際卻很有威力。」林振賢比喻，就像是一台時速140公里的卡車，到你面前可能還有138公里，若是打者就會被嚇到。這也是陳偉殷一直還能在國外打拚的原因。