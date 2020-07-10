日職／王柏融代打成飛球　打擊率掉至1成05

日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融今天在面對歐力士隊比賽中，8局上代打上陣，結果他一棒敲出左外野全壘打牆邊的飛球被接殺，差點就開轟，打擊率下降至1成05。
王柏融在這場比賽以前，打擊率只有1成11，而他的確連續12場沒有先發上陣，栗山英樹總教練也只能在比賽後半段讓他上場。
火腿此役讓洋砲Christian Villanueva先發，結果他在第三打席轟出2分彈，幫助火腿目前以3:1領先。
不過清宮幸太郎這場比賽3打數未敲安，打擊率只剩0.094，目前暫時落後王柏融。
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